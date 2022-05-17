В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком: фото и видео церемонии похорон

В Киеве 17 мая прощаются с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Он скончался 10 мая в возрасте 88 лет.

Церемония прощания началась в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2.

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Прощание с Кравчуком

Смерть Кравчука: что известно

10 мая в СМИ появилась информация о смерти первого украинского президента. Затем печальное известие подтвердила и Верховная Рада.

Состояние здоровья Кравчука ухудшилось в 2021 году. В конце июня политику сделали операцию на сердце. Он даже долгое время лежал в реанимации.

После этого Кравчука отправили на реабилитацию в Германию. Еще 10 января президент Владимир Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения. Желал ему скорейшего выздоровления.

В январе 2022 года, когда сообщили об угрозах нападения России, Кравчук отреагировал на это. Политик отмечал, что готов закрыть родную землю грудью. Он вместе с другими президентами призвал в преддверии войны подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был обманом".

Также Кравчук написал обращение к украинцам. Последним публичным заявлением первого президента было, что никто и никогда не покорит украинский свободолюбивый народ.

История первого Президента Леонида Кравчука – смотрите видео: