В Виннице попрощались с Виктором Хетчиковым, бойцом "Азова", который погиб в Бахмутском районе

В Виннице почтили память бойца "Азова" Виктора Хетчикова, который погиб в Бахмутском районе. Его похоронили рядом с побратимом Назарием "Гренкой".

18 ноября в Виннице состоялось прощание с Виктором Хетчиковым, бойцом группы спецназначения "Азов", который погиб во время боев в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Суспильне Винница.

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Что известно о погибшем воине Викторе Хетчикове

Он был родом из Мариуполя и с 18 лет защищал Украину, начав службу в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор". Позже он стал частью легендарного "Азова".

После реабилитации в 2018 году Виктор продолжил службу в ВСУ в 44-й артиллерийской бригаде, а с началом полномасштабного вторжения стал ее частью. Впоследствии осуществилась его мечта попасть в 12-ю бригаду "Азов", где он и погиб.

О Викторе хотел бы сказать, что он был действительно образцовым сержантом. Он был всегда на позитиве и каждый наш боец из подразделения мог к нему подойти за советом, за опытом, чтобы он поделился. Он всегда был на позитиве, такой "движевой". Заряженный на какую-то работу, всегда поднимал настроение нам своим юмором,

– поделился военный под псевдонимом "Илон".

Как прощались с погибшим воином в Виннице: Фото Суспильне Винница

Виктор "Хетшот" Хетчиков погиб 10 ноября 2023 года вблизи села Леонидовка, Бахмутского района. По его завещанию, после смерти он должен был быть похоронен в Виннице рядом со своим другом Назарием "Гренкой", который также отдал свою жизнь за Украину. Побратимы выполнили его последнюю волю, обеспечив спокойное место для героя рядом с тем, кто был ему другом и поддержкой.

Его фраза останется на всегда в сердце, он говорил: "Война брат". Я хочу попросить всех, чтобы не забывали таких людей. Таких, как он – единицы. Он действительно сын своей нации – достойный, величественный герой,

– добавил военный "Полдед".

Смерть Виктора Хетчикова стала тяжелым ударом для его подразделения, но его отвага и стойкость навсегда останутся в памяти.