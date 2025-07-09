В Киеве попрощались с военным Романом Орищенко

В Киеве похоронили Романа Орищенко – военного, активного участника "Пласта" и капитана ВСУ, известного под позывным "Орлик". Провести героя в последний путь пришли родные, побратимы и неравнодушные киевляне.

Роман Орищенко был командиром 2 мотопехотной роты 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В ряды Вооруженных Сил Украины он присоединился еще в 2020 году, имея за плечами волонтерский опыт и участие в Революции Достоинства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

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Гибель под российским авиаударом

Жизнь военного оборвалась 2 июля 2025 года в результате удара управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты нанесли по украинским позициям мощный авиаудар, который стал роковым для защитника.

У Романа остались жена Светлана, сын Андрей, который тоже служит в Вооруженных Силах Украины, и дочь Дарья. Собратья и близкие называют его мужественным офицером, который до конца оставался верным присяге и своей стране. В Киеве его провели в последний путь с воинскими почестями.

Прощание с военным Романом Орищенко / Фото Oboz.ua

Карьера и боевой путь офицера

Кроме службы в Вооруженных Силах, Роман Орищенко был одним из ключевых деятелей Национальной скаутской организации "Пласт", активно развивал это движение в Черкасской области. Во время Революции Достоинства он участвовал в акциях протеста и помогал координировать волонтерские инициативы.

С началом российско-украинской войны Орищенко поддерживал формирование добровольческих батальонов, а в 2020 году поступил на военную службу. В составе 72 ОМБр он оборонял Киевскую область и участвовал в горячих боях с российским оккупационным войском за Кодему, Бахмут, Угледар на Донецком направлении. Несмотря на ранения, возвращался на фронт после лечения и реабилитации.