Роман Орищенко був командиром 2 мотопіхотної роти 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. До лав Збройних Сил України він приєднався ще 2020 року, маючи за плечима волонтерський досвід і участь у Революції Гідності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

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Загибель під російським авіаударом

Життя військового обірвалося 2 липня 2025 року внаслідок удару керованими авіаційними бомбами. Окупанти завдали по українських позиціях потужного авіаудару, який став фатальним для захисника.

У Романа залишилися дружина Світлана, син Андрій, який теж служить у Збройних Силах України, та донька Дарина. Побратими та близькі називають його мужнім офіцером, який до кінця залишався вірним присязі та своїй країні. У Києві його провели в останню путь з військовими почестями.

Прощання з військовим Романом Орищенком / Фото Oboz.ua

Кар'єра та бойовий шлях офіцера

Окрім служби у Збройних Силах, Роман Орищенко був одним із ключових діячів Національної скаутської організації "Пласт", активно розвивав цей рух на Черкащині. Під час Революції Гідності він долучався до акцій протесту та допомагав координувати волонтерські ініціативи.

З початком російсько-української війни Орищенко підтримував формування добровольчих батальйонів, а у 2020 році вступив на військову службу. У складі 72 ОМБр він обороняв Київщину та брав участь у найгарячіших боях із російським окупаційним військом за Кодему, Бахмут, Вугледар на Донецькому напрямку. Попри поранення, повертався на фронт після лікування та реабілітації.