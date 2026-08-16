Обманула семьи пропавших без вести воинов: в Черновцах засудили псевдоволонтерша

Суд отправил за решетку жительницу Черновцов, которая выманивала деньги у семей пропавших без вести военнослужащих. Псевдоволонтерка обманула пятерых человек на сумму свыше 75 тысяч гривен.

Женщина обещала им организовать фальшивую эвакуацию раненых родственников. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Детали мошеннической схемы

По данным прокуроров, мошенническая схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026 года. Злоумышленница создавала фальшивые аккаунты в Facebook и мессенджерах, где самостоятельно находила публикации о поиске пропавших бойцов.

Вступая в связь с их семьями, 42-летняя фигурантка убеждала их, что военные найдены живыми, но находятся в тяжелом состоянии. Согласно ее легенде, для срочной эвакуации раненых из "серой зоны" требовались средства, которые она просила перечислять на свои счета.

Чтобы убедить потерпевших в правдивости своих слов, псевдоволонтерша использовала фотографии военнослужащих, которые находила на страницах их родственников в соцсетях,

– добавили прокуроры.

После получения первых траншей она придумывала новые проблемы. В частности, заявляла о нехватке средств и требовала дополнительных переводов.

Правоохранители задержали фигурантку 28 января после получения части средств от одной из потерпевших.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в отношении семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Ей назначили наказание – три года лишения свободы.

Сама женщина в суде признала свою вину, однако заявила, что не может объяснить свой поступок.

Напомним, задержаны двое молодых людей, которые под видом проверки средств спецслужбами выманили у бывшего народного депутата почти 32 тысячи долларов. Деньги уже возвращены владельцу, а подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.