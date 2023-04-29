Поисково-спасательная операция в Умани завершилась, но есть пропавшие без вести
Источник:Суспільне
В Умани 29 апреля завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенного россиянами дома. Одну женщину так и не обнаружили.
Общее количество погибших - 23. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.
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Без вести пропавшей считают одну женщину. Среди погибших – 6 детей: три мальчика (полтора года, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).
Завалы разбирали около суток. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 22 погибших достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.
Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. Кстати, Клименко сообщил, что пропавшими без вести числятся 2 женщины.
Удар по Умани: что известно
- Ночью 28 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Российские войска выпустили по Украине 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95.
- Украинская ПВО уничтожила 21 ракету, однако 2 попали. Во время обстрела россияне попали в девятиэтажку в Умани. Был разрушен целый подъезд.
- Помимо погибших есть пострадавшие. Травмированы 18 человек, еще 17 – спасены.
- Психологи ГСЧС оказали помощь 115 гражданам. Вывезли 247 кубометров строительных остатков. На месте происшествия от ГСЧС работали 27 единиц техники и 106 человек личного состава.