Появилась надежда, – Верещук об эвакуации из "Азовстали" после встречи Зеленского и генсека ООН
Источник:Ирина Верещук
Люди, которые находятся на "Азовстале" в Мариуполе, получили шанс на спасение. После встречи Владимира Зеленского и генсека ООН есть надежда на эвакуацию.
Верещук анонсировала начало планирования гуманитарной операции
Об этом заявила министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она сообщила о том, что есть надежда, что мирных людей вывезут из "Азовстали".
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Верещук анонсировала начало планирования гуманитарной операции. По ее словам, для Зеленского спасение людей на "Азовстали" – один из приоритетов.
Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию,
– сообщила министр.
Какая ситуация на "Азовстали"
- Украинские военные и гражданские около двух месяцев находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь", где прячутся от обстрелов российских оккупантов.
- Только в ночь на 28 апреля вооруженные силы России сбросили на комбинат более 50 авиабомб. Оккупанты обстреливают "Азовсталь", хотя Владимир Путин якобы отдал приказ не штурмовать комбинат.
- По предварительным данным "Азова", на заводе находятся более 600 раненых людей. Недавно во время бомбежки, к сожалению, погибла девочка.
- В ООН 26 апреля сообщили, что Путин "дал добро" на эвакуацию мирных людей. Но потом в Кремле цинично открестились от своих заявлений.