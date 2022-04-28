Появилась надежда, – Верещук об эвакуации из "Азовстали" после встречи Зеленского и генсека ООН

Люди, которые находятся на "Азовстале" в Мариуполе, получили шанс на спасение. После встречи Владимира Зеленского и генсека ООН есть надежда на эвакуацию.

Верещук анонсировала начало планирования гуманитарной операции

Об этом заявила министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она сообщила о том, что есть надежда, что мирных людей вывезут из "Азовстали".

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Верещук анонсировала начало планирования гуманитарной операции. По ее словам, для Зеленского спасение людей на "Азовстали" – один из приоритетов.

Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию,

– сообщила министр.

Какая ситуация на "Азовстали"

Украинские военные и гражданские около двух месяцев находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь", где прячутся от обстрелов российских оккупантов.

Только в ночь на 28 апреля вооруженные силы России сбросили на комбинат более 50 авиабомб. Оккупанты обстреливают "Азовсталь", хотя Владимир Путин якобы отдал приказ не штурмовать комбинат.

По предварительным данным "Азова", на заводе находятся более 600 раненых людей. Недавно во время бомбежки, к сожалению, погибла девочка.

В ООН 26 апреля сообщили, что Путин "дал добро" на эвакуацию мирных людей. Но потом в Кремле цинично открестились от своих заявлений.

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