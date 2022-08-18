"Моя бабушка застряла": первые кадры спасения людей из общежития в Салтовке

русские оккупанты цинично ударили по общежитию в харьковской Салтовке. В сети показали первые кадры спасения людей.

Соответствующие кадры опубликовал начальник прессслужбы в патрульной полиции Харьковской области. К сожалению, в результате атаки россиян погибли и пострадали люди.

Важно В результате удара по Салтовке уничтожено общежитие, количество жертв устанавливают, – Зеленский

В сети показали первые кадры спасения людей в Салтовке

На опубликованных полицией кадрах изначально слышны крики людей, которые просят о помощи или переживают за своих родных.

В начале видео женщина в отчаянии кричит, что под завалами застряла бабушка.

Бабушка! Моя бабушка застряла!

– говорила женщина.

Первые кадры после атаки по общежитию в харьковской Салтовке: смотрите видео 18+

(Важно! Не рекомендуем просматривать видео уязвимым людям и детям!)

Трагедия в харьковской Салтовке: основное

российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли Харьков. Директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол рассказал, что враги выпустили по Салтовскому району крылатую ракету "Калибр".

Ударили по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе – дети и пенсионеры.

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что среди жителей уничтоженного общежития на Салтовке были люди с недостатками слуха. Их доставили в больницу, а некоторым оказали помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки погибли 7 человек, еще 17 ранены.

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