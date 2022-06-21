Появились спутниковые фото пожара на "вышке Бойко" в Черном море

Нашим искусным воинам удалось нанести мощные удары по оккупантам в Черном море. Кроме удачной атаки острова Змеиный ВСУ порадовали нас горящей "вышкой Бойко".

Нашим отважным защитникам и защитницам удалось попасть в буровую платформу в Черном море. Точный ракетный выстрел наши герои осуществили 20 июня.

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"Вышка Бойко" до сих пор пылает

Аналитик OSINT Саттон написал о том, что пожар на "вышке Бойко" видно со спутников. Его можно увидеть, если использовать фильтр NASA Worldview. Обычно его используют для обнаружения лесных пожаров.

Спутниковые кадры говорят о том, что сегодня, 21 июня, пожар на буровой установке продолжается. Российские пропагандисты сообщают о том, что оккупантам не удается справиться с пожаром, он приближается к скважине.

Отметим, что ВМС Украины еще не подтвердили успешный удар по "вышке Бойко". Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял о том, что буровая установка была военной целью, поскольку враг разместил там военные гарнизоны, силы ПВО, средства РЭБ.

Спутниковые фото горящей "вышки Бойко":

"Вышка Бойко": почему буровую платформу назвали именно так

Черноморнефтегаз в 2011 – 2012 годах купил две буровые установки за сумму, которая вдвое превышала их реальную стоимость. "Схемой" занимался тогдашний министр энергетики Юрий Бойко. Также к сделке причастны его менеджеры в "Нафтогазе" – Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. Россия после аннексии Крыма в 2014 году захватила эти башни.

Война России против Украины: последние события

Российские оккупанты не перестают жаловаться на свою судьбу и желание убежать домой, даже с ранением. Они уже начали бояться, что их возьмут в кольцо, ведь они продвигаются вперед, а ВСУ обходят их по флангам. Надежного тыла у оккупантов нет – там остались "силовики и алкаши".

Семена Семенченко освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Разведчики просили отпустить его на войну. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов написал письмо, в котором расхвалил командирские способности Семенченко и попросил дать ему возможность проявить свои навыки на фронте.

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