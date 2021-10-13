Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

В сети опубликовали видео из ресторана, где умерший нардеп Антон Поляков провел свой последние вечер. Нардеп умер в ночь на 8 октября в результате острой коронарной недостаточности, как утверждают в результатах вскрытия.

В интернет слили кадры того, как потерявшего сознание нардепа пытаются спасти патрульные и скорая. Сперва ему сделали непрямой массаж сердца, а впоследствии – применили дефибриллятор.

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Последние моменты жизни Антона Полякова

Начинается видео с кадров скрытой камеры ресторана. За столиком, из-за которого встал Антон Поляков, сидели еще двое мужчин. Правда, на видео не видно их лиц. В этом заведении, как рассказывал ранее начальник полиции Киева Иван Выговский, Антон Поляков сидел с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Недавно таксист, в авто которого нашли Полякова, изменил свои показания . Он рассказал, что на самом деле не подбирал нардепа с остановки, как утверждал ранее. Оказалось, что его подсадили из другого авто.

Следующая часть видео состоит из кадров из боди-камер полицейских. Видно, как они вытащили мужчину на асфальт и пытаются спасти ему жизнь. Позже приезжает скорая помощь, которая пытается реанимировать Полякова дефибриллятором.

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