Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова
Источник:телеграм-канал "Киев опеативный"
В сети опубликовали видео из ресторана, где умерший нардеп Антон Поляков провел свой последние вечер. Нардеп умер в ночь на 8 октября в результате острой коронарной недостаточности, как утверждают в результатах вскрытия.
В интернет слили кадры того, как потерявшего сознание нардепа пытаются спасти патрульные и скорая. Сперва ему сделали непрямой массаж сердца, а впоследствии – применили дефибриллятор.
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Последние моменты жизни Антона Полякова
Начинается видео с кадров скрытой камеры ресторана. За столиком, из-за которого встал Антон Поляков, сидели еще двое мужчин. Правда, на видео не видно их лиц. В этом заведении, как рассказывал ранее начальник полиции Киева Иван Выговский, Антон Поляков сидел с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.Обратите внимание! Недавно таксист, в авто которого нашли Полякова, изменил свои показания. Он рассказал, что на самом деле не подбирал нардепа с остановки, как утверждал ранее. Оказалось, что его подсадили из другого авто.
Следующая часть видео состоит из кадров из боди-камер полицейских. Видно, как они вытащили мужчину на асфальт и пытаются спасти ему жизнь. Позже приезжает скорая помощь, которая пытается реанимировать Полякова дефибриллятором.
Последние минуты жизни Антона Полякова: видео с телеграма "Киев Оперативный"
Главное о смерти Антона Полякова
- Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве в авто такси. Его тело нашли на заднем сиденье в такси без признаков жизни.
- Позже в МВД подтвердили, что в крови Полякова были алкоголь и метадон.
- По данным следствия, накануне нардеп поссорился со своей сожительницей Анной Скороход. Он вроде бы не хотел к ней ехать и катался по городу вместе с Русланом Джамбулатовым. Затем выяснилось, что в авто был еще и третий человек, но его имени пока не раскрывают.
- Похоронили политика 11 октября в родном Чернигове.
- Сейчас следствие ожидает результатов ряда экспертиз. В частности, правоохранители должны выяснить, как в крови Полякова оказался метадон.