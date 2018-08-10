00:22
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
  • вторник
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появилось видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье

277 Читати новину українською
ДТП на Запорожье
ДТП на Запорожье / Фото Наш город

В сети опубликовали видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье. В результате столкновения погибли 7 человек, среди погибших – пятеро детей.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Смертельное ДТП на Запорожье: задержан водитель грузовика

На видео можно увидеть, как грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

По одной из версий у грузовика отказало рулевое управление.

Видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье

Трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
10 августа, 22:33 Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 августа, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 августа, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
10 августа, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
10 августа, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Плакаты с Николаем II и Кириллом: что происходит на крестном ходе Московского патриархата
 27 июля , 15:01
Как вылечить рак в Украине
 12 февраля , 11:02
Топ-новости: Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины, Сидорчук может пропустить полгода
 26 октября 2017 , 07:30
Лидер Шахтера сможет сыграть против Манчестер Сити
 5 декабря 2017 , 11:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук