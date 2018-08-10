Появилось видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье

В сети опубликовали видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье. В результате столкновения погибли 7 человек, среди погибших – пятеро детей.

Видео опубликовано на YouTube.

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На видео можно увидеть, как грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

По одной из версий у грузовика отказало рулевое управление.

Видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье

Трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.