Появилось видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье
В сети опубликовали видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье. В результате столкновения погибли 7 человек, среди погибших – пятеро детей.
Видео опубликовано на YouTube.
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На видео можно увидеть, как грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
По одной из версий у грузовика отказало рулевое управление.
Видео момента столкновения грузовика и микроавтобуса в Запорожье
Трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.
Источник: 24 Канал
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