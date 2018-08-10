З'явилося відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі
У мережі опублікували відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі. У результаті зіткнення загинули 7 людей, серед загиблих – п’ятеро дітей.
Відео опубліковано на YouTube.
Читайте також: Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримано водія вантажівки
На відео можна побачити, як вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із мікроавтобусом.
За однією із версій у вантажівки відмовило рульове управління.
Відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі
Трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУсьогодні, 22:21
-
Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відеосьогодні, 21:19
-
Росія має звільнити Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть, – Волкерсьогодні, 20:26
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
ДТП на Сумщині сталась із вини водія маршрутки, — попередня версія прокуратури4 лютого 2014 , 18:31
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Роналду з нареченою обрали ім'я своїй майбутній дитині та розповіли, коли чекають поповнення27 жовтня 2017 , 22:42
США взялись за захист власного автопрому24 травня , 10:20