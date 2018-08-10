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З'явилося відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі

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ДТП на Запоріжжі
ДТП на Запоріжжі / Фото Наше місто

У мережі опублікували відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі. У результаті зіткнення загинули 7 людей, серед загиблих – п’ятеро дітей.

Відео опубліковано на YouTube.

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На відео можна побачити, як вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із мікроавтобусом.

За однією із версій у вантажівки відмовило рульове управління.

Відео моменту зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Запоріжжі

Трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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