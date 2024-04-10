Россия распространяет ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонщины: почему это далеко от реальности

Кремлевская пропаганда распространяет сообщения о наступлении на правобережье Херсонщины. Власти региона это отрицают. В то же время в Генштабе констатируют, что оккупантам не удается выбить ВСУ хотя бы с левого берега.

В среду, 10 апреля, в Херсонской ОВА заявили об очередной информационно-психологической операции врага, призвав не поддаваться пропаганде. Захватчики дезинформируют, что собираются захватить правый берег Херсонщины.

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Очередная ИПСО россиян

Уже не впервые, когда информационные ресурсы Кремля пугают украинцев "масштабным наступлением". Власти Херсонщины констатируют, что ситуация в области – под полным контролем Сил обороны, и украинские воины готовы дать отпор врагу.

Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда – проста. На Херсонщине захватчиков ждет только смерть. Как на правом, так и на левом берегу,

– отмечают в Херсонской ОВА.



Как не поддаваться на ИПСО россиян / Инфографика 24 Канала

В сообщении Генштаба от 10 апреля говорится, что оккупантам не удается выбить украинских военных с плацдармов на левобережье Херсонской области. Это еще одно основание утверждать: сообщение о наступлении на правый берег – фейк.

В течение суток враг совершил 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области,

– пишут в командовании ВСУ.

Кроме того, в Генеральном штабе отмечают, что в течение суток артиллерийских и минометных обстрелов подверглись более 15 населенных пунктов, среди них:

Берислав;

Ивановка;

Новотягинка.

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Также Институт изучения войны сообщал , что по состоянию на 9 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои действия, в частности районе Крынков. Аналитики не нашли подтвержденных каких-либо изменений линии соприкосновения.

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Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк уверяла на днях, что во время попыток выбить украинские войска с левобережья российские войска прибегают к различным тактикам. По ее словам, оккупанты осуществляют до 6 штурмов в сутки, но успеха не имеют. В результате соответствующих попыток наступлений захватчики теряют около 60% личного состава.