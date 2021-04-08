Вся Украина и мир активно обсуждают возможное нападение Владимира Путина, ради которого он передислоцирует свои войска под украинские границы. Будет то нападение или нет – мнения разделились.

Одни говорят, что это со стороны россиян лишь очередная игра оружием, ради запугивания Украины и мира. Другие говорят – что и масштабная передислокация армии России – это все не просто так. Россияне готовятся к вторжению и ищут заранее тому оправдание.

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Так будет или нет новое российское вторжение, в эфире программы "6/9" решили обсудить ведущие Дария Кудимова и Артем Овдиенко. Гость студии – журналист, член переговорной Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

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