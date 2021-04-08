Вся Україна та світ активно обговорюють можливий напад Володимира Путіна, заради якого він передислоковує свої війська під українські кордони. Буде той напад чи ні – думки розділилися.

Одні кажуть, що це з боку росіян лише чергове брязкання зброєю, заради залякування України та світу. Інші кажуть – що масштабне передислокування армії Росії – це все не просто так, росіяни готуються до вторгнення і шукають наперед тому виправдання.

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То буде чи ні нове російське вторгнення в ефірі програми "6/9" вирішили обговорити ведучі Дарія Кудімова та Артем Овдієнко. Гість студії – журналіст, член переговорної Тристоронньої контактної групи Денис Казанський.

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Пряма трансляція програми "6/9": дивіться відео

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Росія стягує свої війська: дивіться відео