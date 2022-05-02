Пойдут на армию: ГБР арестовало еще 4,5 миллиона долларов экс-нардепа, приближенного к Януковичу

Государственное бюро расследований арестовало еще 4,5 миллиона долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к беглому президенту. Изъятые средства будут направлены на обеспечение украинской армии.

Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, отметив, что это вторая транзакция, связанная с экс-регионалом.

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Еще 4,5 миллиона долларов переданы на нужды ВСУ

По материалам Государственного бюро, это уже третий арест активов сомнительного происхождения, который удалось изъять со счетов бывшего нардепа, приближенного к беглому президенту Януковичу. В этот раз сумма составляет 4,5 миллиона долларов.

Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 миллиона долларов США, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения

– отметили в бюро.

В ведомстве считают, что эти средства напрямую связаны с российским капиталом и могли использоваться для финансирования агрессии со стороны России.

"ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов", – отметили в ГБР.

Злоумышленник сотрудничал с Россией после оккупации Донбасса

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса.

К тому же после создания так называемой ДНР злоумышленник сумел сохранить контроль над фармацевтическим производством, которое позволило ему сотрудничать с оккупационной администрацией. По данным следствия, его компания была зарегистрирована во временно оккупированной Горловке.

Государственное бюро расследований отмечает, что они ежедневно работают по наполнению государственного бюджета, в первую очередь, для нужд ВСУ.

ГБР: последние новости

Несмотря на то, что в начале войны расследование по делам ряда уголовных производств, в частности, в отношении Петра Порошенко и Александра Трухина приостановили директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заверил, что все производства контролирует Главное следственное управление.

В настоящее время ГБР проверяет более 11 тысяч граждан России, которые въехали перед войной в Украину и вовремя не покинули ее территорию. По мнению госоргана, эти лица могут быть связаны с агрессией их страны.

Кроме того, ГБР заблокировало канал, через который в Россию могли поставлять компоненты для ракетостроения.

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