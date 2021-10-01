Поэтому и не звали, – "слуги" говорят, что вопрос Разумкова не главный в Трускавце
Источник:24 канал
"Слуги народа" уже начали свой съезд в Трускавце. Впрочем, пока вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады не обсуждали.
Не было пока и никаких разговоров о сборе соответствующих подписей. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал "слуга народа" Роман Грищук.
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Нардеп подчеркнул, что вопроса отставки Разумкова вообще нет в повестке дня 1 октября. Ранее его коллега Юлия Палийчук подробнее рассказала о планах политсилы.
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Арахамия: вопрос Разумкова – не главный
В комментарии УП глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему главу парламента не позвали в Трускавец. Он отметил, что вопрос его отставки – не главный на съезде.
У нас не про Разумкова. У нас все путешествие заранее планировалось. Вопрос Разумкова вообще не поднимался. У нас экватор по работе Рады,
– подчеркнул политик.
Он также пояснил, что в течение первого дня в Трускавце нардепы будут подводить итоги работы в парламенте с 2019 года. Зато будут решать, собирать подписи за отставку Разумкова или нет, уже на заседании фракции.
Что этому предшествовало
- Ранее по вопросу Разумкова в своем телеграме высказалась "слуга" Виктория Василевская-Смаглюк. Она заверила, что в Трускавце обязательно будут обсуждать его судьбу в парламенте. "И будут последствия этого обсуждения. Главное при этом не путать личное с государственным", – отметила она.
- Самого председателя Верховной Рады на съезде "слуг" не будет. Он примет участие в ток-шоу Савика Шустера. Ранее Разумков заявил, что его даже не приглашали на выездное заседание фракции. Впрочем, нардеп Николай Тищенко опроверг эту информацию.