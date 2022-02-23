Пока Путин жив, это невозможно, – Сенцов о деоккупации Крыма дипломатическим путем
Россия в 2014 году цинично оккупировала украинский Крым. Однако вернуть полуостров дипломатическим путем, пока Владимир Путин находится у власти, просто невозможно.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Даже более демократичный новый лидер в России очень быстро превратится в"такую же уродину, как Путин".
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По словам Сенцова, если представить, что кто-то другой в Москве немного "открутит гайку", как это было во времена пребывания у власти Дмитрия Медведева, то вопрос по Крыму и Донбассу все равно не решат.
Когда я слышал и слышу от наших руководителей государства, главных лиц о переговорах, "Минске", деоккупации Крыма дипломатическим путем. Ну, это невозможно. Это просто невозможно при живом Путине,
– подчеркнул кинорежиссер.
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