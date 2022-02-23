Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Навіть більш демократичний новий лідер у Росії дуже швидко перетвориться на "таку саму потвору, як Путін".

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За словами Сенцова, якщо уявити, що хтось інший у Москві трохи "відкрутить гайку", як це було за часів перебування при владі Дмитра Медведєва, то питання щодо Криму та Донбасу все одно не розв'яжуть.

Коли я чув і чую від наших очільників держави, головних облич про перемовини, "Мінськ", деокупацію Криму дипломатичним шляхом. Ну, це неможливо. Це просто неможливо при живому Путіні,

– наголосив кінорежисер.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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