Показал видео с критикой Лукашенко: в Беларуси учителя приговорили к 1,5 года строгого режима
Источник:правозащитный центр "Весна"
В Беларуси учителя школы в городе Сморгонь приговорили к 1,5 года строгого режима. Причиной стал показ видеоролика с критикой режима Александра Лукашенко.
Говорится о 46-летнем учителе истории Андрее Петровском. Он не признавал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного разбирательства.
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Детали по делу
Среди тех, кто увидел "экстремистскую видеозапись", был сын местного чиновника. Он снял все на мобильный телефон и разместил в "семейном чате".
После этого Петровского уволили и открыли по нему уголовное производство. Согласно обвинительному акту, видео якобы содержит заранее ложную информацию, которая позорит Лукашенко.
Учителя задержали в зале суда после оглашения приговора.
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