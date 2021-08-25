Показал видео с критикой Лукашенко: в Беларуси учителя приговорили к 1,5 года строгого режима

В Беларуси учителя школы в городе Сморгонь приговорили к 1,5 года строгого режима. Причиной стал показ видеоролика с критикой режима Александра Лукашенко.

Говорится о 46-летнем учителе истории Андрее Петровском. Он не признавал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного разбирательства.

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Детали по делу

Среди тех, кто увидел "экстремистскую видеозапись", был сын местного чиновника. Он снял все на мобильный телефон и разместил в "семейном чате".

После этого Петровского уволили и открыли по нему уголовное производство. Согласно обвинительному акту, видео якобы содержит заранее ложную информацию, которая позорит Лукашенко.

Учителя задержали в зале суда после оглашения приговора.

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