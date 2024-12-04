"Убийственный дуэт": что известно о новом украинском дроне-камикадзе
В Украине создали "убийственный дуэт" - комплекс, состоящий из разведчика "Шарк" и дрона-камикадзе RAM-2X. Последний может стать эффективным аналогом американских и российских барражирующих боеприпасов.
Разработку "заметили" во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца на демонстрации украинских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Новый украинский дрон-камикадзе
На официальных фото, опубликованных Офисом Президента Украины, "засветился" новый дрон-камикадзе RAM-2X. Это барражирующий боеприпас, который имеет Х-образные аэродинамические поверхности и предназначен для поражения целей в прифронтовой зоне.
Источник отмечает, что он является аналогом американского Switchblade и российского "Ланцета".
Важно! Никакой официальной информации о возможностях и характеристиках представленных разработок предоставлено не было.
Предположительно, RAM-2X является усовершенствованной версией одного из первых украинских барражирующих боеприпасов – дрона RAM II, разработанного на базе "Лелеки-100" от DeViRo.
Использование Х-образного крыла делает новый дрон более маневренным, по сравнению с классической схемой, а замена римских цифр арабскими в названии позволит избежать возможной путаницы.
Что известно об "убийственном дуэте"
Однако главным отличием этой разработки является создание не отдельного дрона-камикадзе, а комплекса под названием или слоганом The Killer Duo.
Из фото понятно, что "убийственный дуэт" состоит из разведывательного дрона "Шарк" от "Укрспецсистемс" (входит в состав NAUDI) и вышеупомянутого RAM-2X.
Вероятно, задачей разведывательного БпЛА "Шарк" будет не только поиск целей и наведение на них дрона-камикадзе. Источник указывает, что в такой роли украинский разведчик способен работать с любым другим барражирующим боеприпасом.
Поэтому "Шарк" может выполнять роль ретранслятора для RAM-2X, что позволит значительно увеличить дальность и эффективность использования барражирующего боеприпаса.
К слову, ранее 24 Канал писал о том, как Украина развивает технологические инновации в войне через платформу Brave1, которая объединяет разработчиков, военных, инвесторов и другие заинтересованные стороны для быстрого внедрения технологий на фронте.