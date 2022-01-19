Наталья Поклонская заявила, что по личным обстоятельствам не будет послом в Кабо-Верде. В министерстве иностранных дел России подтвердили эту информацию.

Колаборантка отметила, что "не планирует" работать на дипломатическом посту в африканской стране. Об этом она сообщила в комментарии российским прогандистским СМИ.

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Поклонская также ответила на вопрос, почему не приступила к исполнению обязанностей в должности посла в Кабо-Верде. По ее словам, причиной стали "личные обстоятельства".

В российском министерстве иностранных дел впоследствии подтвердили сделанное коллаборанткой заявление.

Кабо-Верде выдала США дипломата

В октябре 2021 года Кабо-Верде выдала США дипломата из Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей вероятности, именно эти события стали причиной отказа Поклонской работать там послом.

Ведь в Министерстве иностранных дел Украины неоднократно отмечали, что спрятаться от правосудия подозреваемой в государственной измене коллаборантке не удастся даже в Африке.

Что известно о Поклонской: коротко

Поклонская до 2014 года работала прокурором Генпрокуратуры Украины, а затем, во время оккупации Крыма, перешла на сторону России. В 2016 году прошла в госдуму он путинской партии.

Украинские правоохранители инкриминируют коллаборантке государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа – нарушение законов войны.

Глава Кремля Путин в октябре 2021 года назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Поклонская в Африке: смотрите видео

Киевский апелляционный суд 6 декабря разрешил арестовать Поклонскую для того, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.