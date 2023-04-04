Татарский уже с того света "поблагодарил" Путина и Пригожина

Пропагандист Владлен Татарский еще 2 апреля взорвался во время собственного "творческого вечера". После этого в его телеграмме появилось сообщение, в котором он "благодарит" Путина и Пригожина.

В сообщении указано, что Татарский "благодарит" за "награду" и "честь". Также в сообщении объясняют, каким образом Татарский до сих пор публикует что-либо, хотя погиб еще 2 апреля 2023 года.

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Что известно о посте Татарского

Спасибо главнокомандующему Путину В. В. за государственное отличие. Спасибо командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Е.В., Уткину Д.В., Трошеву О.М. за оказанную честь быть причисленным к легендарной военной компании,

– написали в телеграме Татарского.

Далее там объясняют, что якобы из-за большого количества подписчиков будут публиковать сообщения в телеграм-канале Татарского в дальнейшем. Мол, будут "публиковать видео и посты Владлена, которые не потеряли свою актуальность до сих пор".



У Татарского до сих пор публикуют посты

Что известно о подрыве Татарского