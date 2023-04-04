Татарский уже с того света "поблагодарил" Путина и Пригожина
Пропагандист Владлен Татарский еще 2 апреля взорвался во время собственного "творческого вечера". После этого в его телеграмме появилось сообщение, в котором он "благодарит" Путина и Пригожина.
В сообщении указано, что Татарский "благодарит" за "награду" и "честь". Также в сообщении объясняют, каким образом Татарский до сих пор публикует что-либо, хотя погиб еще 2 апреля 2023 года.
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Что известно о посте Татарского
Спасибо главнокомандующему Путину В. В. за государственное отличие. Спасибо командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Е.В., Уткину Д.В., Трошеву О.М. за оказанную честь быть причисленным к легендарной военной компании,
– написали в телеграме Татарского.
Далее там объясняют, что якобы из-за большого количества подписчиков будут публиковать сообщения в телеграм-канале Татарского в дальнейшем. Мол, будут "публиковать видео и посты Владлена, которые не потеряли свою актуальность до сих пор".
У Татарского до сих пор публикуют посты
Что известно о подрыве Татарского
- 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Он случился во время "творческого вечера" пропагандиста Владлена Татарского, называвшего себя "военкором".
- Предварительно известно, что взорвалась статуэтка, которую подарила Татарскому Дарья Трепова. Хотя в комментариях РосСМИ источники в полиции рассказали, что не исключено, что девушку использовали для совершения теракта.
- Издание Times предположило, что причиной убийства Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, скорее всего, есть раскол в окружении Владимира Путина. В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что "пауки поедают друг друга в банке".