На Покровском направлении россияне подошли к важной трассе: какая угроза для ВСУ

Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Там ежедневно фиксируют десятки попыток штурмов со стороны россиян, которые хотят выйти на важную для ВСУ трассу.

Планы российских оккупантов довольно опасны для Сил обороны. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" рассказал 24 Каналу, на чем сейчас сосредоточены силы оккупационной армии на Покровском направлении.

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Активность россиян на Покровском направлении растет

По данным издания Reuters, российские войска с захватом села Лозоватское россияне приближаются к стратегическому маршруту поставки ВСУ на востоке Украины – трассы Покровск – Константиновка.

Генштаб также ежедневно отчитывается о большом количестве атак на Покровском направлении. Так, за сутки 29 июля оккупанты провели 52 атаки, которые отбили украинские военные.

Трасса 0504, которая связывает Покровск с Константиновкой и Часовым Яром, давно находится под огневым воздействием российских оккупантов. Там расстояние среднестатистического выстрела 120-миллиметрового миномета. Поэтому именно этот участок простреливается как ствольной артиллерией, так и минометами, даже противотанковыми ракетными комплексами. Угроза действительно является серьезной,

– отметил Александр Коваленко.

Какая ситуация на Покровском направлении / смотрите на карте

Россияне сейчас несколько затормозили свое движение у Воздвиженки, где им сложно проводить боевые действия. Основной ресурс оккупантов сосредоточен на дальнейшем продвижении по трассе 0511 – трассе, которая непосредственно ведет к Покровску, а также на обеспечении южного фланга по реке Волчья и Карловского водохранилища.

Они пока не закончили формирование своего плацдарма по левому берегу Волчьей и Карловского водохранилища. Им надо еще двигаться на запад от Уманского, двигаться в юго-западном направлении от Новоселовки Первой и, конечно, развивать движение в районе Яснобродовки,

– отметил военный обозреватель.

Коваленко добавил, что вдоль трассы 0511 россияне пытаются на юг и на север расширить фланги.

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