Россияне "затягивают петлю" вокруг Покровска: куда могут наступать дальше в случае захвата

Россияне медленно затягивают петлю вокруг Покровска Донецкой области. В случае его захвата они могут использовать город как плацдарм для наступления на север или запад.

Об этом сообщает агентство Reuters, анализируя ситуацию на Покровском направлении, передает 24 Канал. Сейчас на этом участке фронта сохраняется крайне сложная ситуация.

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Что может произойти в случае захвата Покровска

Как пишет издание, окружение или захват города может поставить российскую армию в сильное положение для проведения атак в нескольких направлениях на востоке Украины и поможет врагу усилить давление на Киев в "критический момент войны".

Согласно обнародованной информации, в течение последних нескольких дней оккупационные войска достигли главной железнодорожной ветки, которая ведет в город из важнейшего логистического узла восточной Украины, речь идет о городе Днепр.

Reuters пишет, что по словам заместителя командира 59-й штурмовой бригады ВСУ, сохраняется "в целом сложная обстановка", россияне атакуют с помощью пехоты. В то же время у противника есть большие потери среди личного состава.

По его мнению, оккупанты готовы нести большие потери, используют ландшафт и погодные условия, поскольку они "день и ночью они продвигаются вперед".

В свою очередь старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман заявил агентству, что транзитные пути через Покровск означают, что в случае его захвата россияне смогут превратить город в плацдарм.

Враг может использовать его для продвижения на север или запад. Это, по его словам, готовит российскую армию к потенциальному продвижению в Днепропетровскую область. Далее, как говорит аналитик, за линией фронта они строят и ремонтируют железнодорожные линии.

Также он считает, что россияне могут подтянуть свои собственные материально-технические средства, что позволит им продвинуться на запад.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что враг пытается обойти и окружить Покровск с запада. Трое аналитиков во время разговора с Reuters заявили, что, если россияне захватят Покровск, у них есть два основных варианта наступления на этом направлении.

По их мнению, россияне могут продвигаться на запад "в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и имеют мало природных и городских препятствий". Или же может произойти продвижение захватчиков на север.

Таким образом противник будет наступать в более плотную сеть промышленных городов. Через них, отмечают аналитики, российским захватчикам будет труднее пробиться, но они позволят давить на Краматорск и Славянск.