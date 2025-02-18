Решается судьба южной Донетчины, – в ВСУ рассказали о боях за Покровск

Покровск остается одной из ключевых целей врага на Востоке. Противник осознает, что без захвата этого города, он не сможет оккупировать южную часть Донецкой области.

Покровское направление до сих пор одно из самых горячих. На него приходится более трети всех боестолкновений на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия".

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Враг пытается охватить Покровск и "выдыхается"

По словам военного, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений – с востока и запада. Для противника этот город – ключ к оккупации южной Донетчины. Поэтому он бросил все силы именно сюда.

В то же время во вражеском войске под Покровском начали проявляться очевидные признаки истощения. Несмотря на то, что россияне имеют большое преимущество в живой силе, они "выдыхаются" и психологически, и физически.

На истощение противника повлияло то, что украинским силам, наконец, удалось наладить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Оккупанты столкнулись с сопротивлением, на которое не надеялись.

Трегубов говорит, что преодолеть сопротивление украинцев россияне пытаются, выбрасывая перед собой большое количество взрывчатки, КАБов.

К слову, враг пытается окружить украинские подразделения, которые оказались в "мешке" вблизи Дачного и Улаклов.