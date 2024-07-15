Ситуация изменилась, – военный эксперт о боях на Покровском направлении

Бои в районе Покровска не прекращаются, враг оказывает огромное давление. Вооруженные Силы делают все, чтобы остановить продвижение агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что ситуация на этом направлении не слишком хорошая. Враг хочет приблизиться к важной логистической трассе.

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Куда движется враг в Донецкой области

"Россияне наступают на дорогу на Мирноград, Краматорск. Это грозит и Краматорску, и Часовому Яру, и Торецку. Ведь оккупанты могут перерезать одну из линий снабжения и это очень сильно усложнит нашу логистику", – рассказал Павел Нарожный.

Противник также атакует в направлении Часового Яра. Там очень тяжелая ситуация. Представитель ОСУВ "Хортица" заявлял, что боестолкновения происходят круглосуточно. Если они стихают в одну месте, то начинаются в другом.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Какое оружие применяет противник

"Почти на всех участках фронта за полгода ситуация довольно сильно изменилась. У России теперь значительно меньше бронетехники, они ее используют дозированно", – отметил военный эксперт.

Причина этого – большие потери. Поэтому сейчас большинство атак идет без поддержки танков. Зато оккупанты используют багги, мотоциклы, автомобили, легкую технику. БМП или БТР сложно увидеть.

Если говорить о Харьковском направлении, то там в целом было очень мало современных танков. Там больше Т-62, который по сути не является танком, а определенным видом бронетакси. А на других участках есть Т-90, Т-72, то есть современные танки,

– рассказал Павел Нарожный.