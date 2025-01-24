Озверевшие от страха: офицер ВСУ рассказал о настроениях оккупантов на Покровском направлении

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Враг буквально постоянно пытается прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. За 23 января оккупанты 63 раза пытались прорвать оборону. В среднем около 60 боевых столкновений происходит каждые сутки.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Как отметил Цехоцкий, россияне пытаются лезть вперед с разных направлений. Силы обороны Украины максимально истощают врага. За 23 января удалось уничтожить и ранить около 400 оккупантов.

Намерения противника остаются теми же. Они хотят обойти Покровск. Возобновились активные штурмовые действия в направлении Мирнограда. Благодаря героизму и профессионализму каждого защитника и защитницы мы держим этот участок фронта под контролем,

– рассказал Цехоцкий.

Бронированную технику оккупанты практически не применяют. Ее преимущественно используют для огневой поддержки штурмовиков. Обычно они передвигаются на автомобилях, багги и т.п.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Российские оккупанты вообще не ценят человеческую жизнь. Они боятся быть казненными собственными командирами. К сожалению, случались трагические случаи с украинскими пленными.

Оккупанты действительно звереют. У них есть злость друг на друга и страх, что командиры могут их казнить. К сожалению, были трагические случаи с нашими защитниками, которые попали в плен. Хочу напомнить оккупантам, что возмездие обязательно будет. Все эти факты фиксируем,

– отметил Цехоцкий.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации возле Покровска. Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать город. Различные эксперты неоднократно говорили, что Покровск упадет еще 30 сентября. Но этого не произошло.