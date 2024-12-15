Россияне решили воспользоваться моментом на Покровском направлении

Поговорим о Покровском направлении. Российское командование группировки войск "Центр" продолжает свои попытки пробиться к Покровску с юга, для чего задействовала в полном составе вторую общевойсковую армию и целый ряд формирований из состава 41-й ЗВА и 90-й отдельной танковой дивизии.

Ситуация на Покровском направлении

В начале осени я писал, что вполне вероятно, что активные действия на Кураховском направлении россияне используют для попытки короткого, но мощного рывка в сторону Покровского. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Об этом свидетельствовали две вещи:

перегруппировка основных сил 41-й ЗВА с Торецкого направления на Покровское;

интенсивное доукомплектование 2-й и 41-й ЗВА личным составом и вооружением и военной техникой.

Тогда еще не было ясно, на каком участке противник попытается осуществить этот рывок. Я предполагал, что это будет где-то участок от Николаевки до Лозоватского. На тот момент россияне только-только закончили тяжелые бои за Гродовку, смогли пересечь реку Журавка, создав тактические плацдармы. Я допустил, что в контексте событий на Торецком направлении противник предпримет попытку нарастить усилия по этому направлению и пробиться к Новоэкономическому и Мирнограду, и таким образом охватить город Покровск с севера и северо-востока.

Как оказалось, я был не совсем прав. Противник действительно готовил рывок к Покровску, но в другом месте – южнее, по общей дирекции Селидово – Новотроицкое.

Для осуществления этого "рывка" командование противника сразу после захвата Селидово начало в полосе действия 2-й ЗВА резко наращивать усилия. Но не только там, но и в полосе действия 90-й танковой дивизии, которая частью своих сил действовала на Кураховском направлении.

Стало очевидно, что противник сместил свои главные усилия с северного фаса гипотетического охвата района обороны в Покровске на южный.

Текущая ситуация на Покровском направлении характеризуется тактическим прорывом российских войск на участке между Новогродовкой и селом Заря.

Передовые подразделения 433-го МСП, 228-го МСП и 239-го ТП после захвата Селидово, очевидно, продолжили развивать свой тактический успех и достаточно быстро начали продвигаться по обоим берегам реки Солона по общей дирекции Селидово – Новотроицкое.

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В свою очередь другая часть сил 90-й ТД после захвата села Вишневое прорвала в тактической зоне оборону ВСУ в западном направлении и начала расширять весь этот прорыв противника по направлениям Вишневое – Украинка и в сторону села Заря.

В настоящее время противник захватил Новотроицкое и село Шевченко, продвинулся вплотную к рубежу Лисовка – Даченское. В этих действиях активное участие кроме подразделений 27-й МСД, принимает и 30 ОМСБр россиян.

Одновременно противник стремится обеспечить действия своих войск южнее Покровска от возможных контратак ВСУ – пытается выйти на рубеж Новотроицкое – Украинка. В этом смысле его передовым подразделениям удалось продвинуться на запад от села Пушкино и подойти к Новооленовке с севера.

В свою очередь в полосе наступления 27-й МСД 2-й ЗВА противника передовые подразделения провели несколько безуспешных атак в районе Николаевки, стремясь пробиться в сторону Луча и к южным окраинам Мирнограда.

На вспомогательном направлении, в полосе действия 41-й ЗВА россияне предприняли несколько попыток ограниченных в масштабе атакующих действий по направлениям на Миролюбовку и Елизаветовку, которые закончились для противника безрезультатно.

Вероятно, россияне в ближайшее время введут в бой 15-ю ОМСБр в промежутке между 27-й МСД и 90-й ТД, что даст возможность уплотнить боевые порядки 90-й ТД россиян в районе Новотроицкого и в направлении на село Украинка.

Почему россияне так спешили активизироваться

К югу от Покровска россияне имеют весомый тактический успех, что существенно усложняет для ВСУ организацию и ведение обороны во всем районе неподалеку Покровска.

Как по мне, последовательность задач, которые командование противника решает в оперативно-тактическом отношении между Торецком и Большой Новоселкой имеет такой вид:

завершение ликвидации нашего Кураховского выступления;

захват района Великой Новоселки и Временки;

только потом – Покровск.

Возможно, вторую и третью задачу противник попытается решить одновременно.

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Непосредственно на Покровском направлении прорыв россиян к югу от города состоялся примерно полторы недели назад, с того момента темпы продвижения врага снизились. Но очевидно, что оккупанты находятся очень недалеко от того, чтобы достичь своих ближайших задач в тактической зоне.

В этом смысле рано или поздно все же стоит ожидать оживления противника в полосе его 41-й ЗВА, ведь начинать тяжелые штурмовые бои за сам Покровск, предварительно не охватив его с севера и северо-востока – не лучшее решение. Поэтому Мирноград и Новоэкономическое – под вполне реальной угрозой.

В завершение еще один вывод. Почему командование противника после захвата Селидово тут же начало спешно наступление на Покровск с юга, ведь это имело бы больший смысл, если бы одновременно с этим противник начал такие действия и на север от Покровска?

Сейчас наши войска ведут тяжелые оборонительные бои по всему периметру Кураховского выступления – в районе Зари, Солнцевки, Шевченко, Дачного, самого Курахово, Успеновки, Сухих Ялов. Но с постепенным сжатием этого выступления то или иное количество украинских войск высвободится.

Скорее всего, ВСУ отойдут на рубеж Украинка – Андреевка – Разлив – Новоочеретоватое. Протяженность линии боевого соприкосновения по этим направлениям (Кураховский и Времовский) сократится. Соответственно, появится определенная возможность "где-то и как-то" уплотниться, а то и что-то "зарезервировать".

Поэтому, я думаю, российское командование и поспешило активизироваться на Покровском направлении, пока этому способствует ситуация на соседних направлениях, где ВСУ вынуждены оборонять достаточно растянутую ЛБЗ ограниченными силами и средствами.

Спешка противника объясняется желанием воспользоваться моментом, пока система обороны ВСУ на Покровском направлении, по мнению его командования, растянута и ослаблена.