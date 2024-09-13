Новый циничный план: почему россияне так активизировали наступление в Донецкой области

Российская армия имеет определенные успехи на фронте. В частности, в Донецкой области россияне наступают сразу на нескольких направлениях в довольно быстром темпе. И это происходит не просто так.

Оккупанты не оставляют намерений захватить Покровск, но и также имеют более глобальные планы. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, почему россияне так интенсифицировали свои наступательные действия в Донецкой области.

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Продвижение оккупантов в Донецкой области

Аналитики Deep State сообщили, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области. Поэтому наступательные действия оккупантов продолжаются и даже сопровождаются определенными территориальными достижениями.

Не слишком повлияла на планы россиян в Донецкой области даже операция ВСУ в Курской области. Хотя туда отправляли некоторые подразделения даже с Покровского направления, но наступление там продолжается.

Все же для Путина Курщина болит, он хочет ее вернуть, поэтому все операции сейчас происходят параллельно: и российское контрнаступление на Курщине, и наступательные действия на Востоке. Наши военные говорят, что очень сложно под Угледаром. Под Торецком ситуация более или менее нормальная, но штурмы продолжаются. Под Селидово удалось немного отбили россиян, но это не означает, что они не вернутся к активному наступлению,

– отметил Иван Ступак.

Ситуация возле Селидово на Покровском направлении: смотрите на карте

"Утихомиривание россиян, о котором ранее говорил Александр Сырский, это как заплатка на дырке. То есть на время это сработает, но в любом случае россияне будут пытаться подойти ближе к Покровску и массивнее уничтожать его артиллерией", – отметил экс-сотрудник СБУ.

С начала сентября оккупанты очень активно работают по Покровску артиллерийскими средствами, сбрасывают фугасные авиационные бомбы и обильно используют FPV-дроны.

Почему россияне так торопятся

Продвижение врага не даются легко. Свидетельством этого являются ежедневные сводки Генштаба ВСУ: оккупационная армия теряет минимум по 1000 военных в сутки. Поражают и потери противника в технике. Однако и это не останавливает россиян двигаться дальше.

Складывается четкое впечатление, что россияне спешат захватить как можно больше территорий до определенного времени.

Я склоняюсь к тому, что это связано с мирными переговорами, которые должны состояться в течение ближайшего времени. О них активно говорят как на Западе, так и среди стран Глобального Юга. Россияне рассчитывают, что на тот момент, когда начнутся переговоры, будет господствовать догма, которую они использовали постоянно: линия разграничения должна пройти по линии боевого соприкосновения,

– объяснил Ступак.

То есть, по замыслу России, все, что на момент переговоров они оккупируют, должно остаться под их контролем.