Что надо знать об атаках россиян на Покровском направлении

Судя по всему, командование российской 2-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии, а также приданных им сил и средств из состава УВ "Юг", оказались в несколько двусмысленной ситуации.

Медленное продвижение россиян

Очевидно, командование УВ "Центр" требует от них максимально быстрого завершения ликвидации плацдарма ВСУ на реке Волчья, что к востоку от рубежа Желанное Первое – Желанное Второе, и одновременно стремится этими же силами продолжать наступление на Покровск.

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Двусмысленность заключается в том, что противник испытывает в этом смысле определенные сложности – как с координацией такого рода действий, так и с распределением своих боеспособных сил и средств по конкретным направлениям и участкам. Поэтому уже в течение нескольких крайних суток ощущается его определенное "колебание", в смысле выбора порядка выполнения этих задач.

На первый взгляд, кажется, что выбор этот очевиден, ведь к выполнению первой задачи привлечены более чем достаточные для этого силы:

значительная часть 2 ЗВА;

114 отдельная мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса, без одного батальона;

90 танковая дивизия;

часть сил 5 и 110-й ОМСБр

Это не учитывая ряда батальонов и полков мобилизационного резерва, оперативно подчиненных вышеуказанным соединениям.

По сути, для того, чтобы обойти и окружить несколько украинских батальонов неполного состава восточнее реки Волчья, противник сосредоточил почти полноценный армейский корпус. По крайней мере, формально.

Однако сложность заключается в том, что делают россияне это – крайне медленно.

Прорваться между Украинском и Горняком им пока не удается. Более того, похоже на то, что в боях за Украинск передовые подразделения россиян сильно завязли.

Кроме того, противник продолжает бои за Галициновку и соответственно – пока не может полностью "свернуть оборону" ВСУ вдоль Волчьей с севера, в сторону Желанного Первого, как это, очевидно, предусмотрено в плане.

Главное – ВСУ продолжают удерживать район Горняк – Звездное – Александрополь – Кураховка, а значит имеют возможность для материально-технического обеспечения своих подразделений, находящихся к востоку от реки Волчья.

Попытка передовых подразделений 5-й и 110-й ОМСБр противника поспособствовать выполнению этой задачи, путем продвижения на север в рамках "совместной операции" с УВ "Центр" также притормозила. Противник хоть и перебрался через реку Лозовая, однако его продвижение на север составило до 1 километра, а в направлении на Александрополь вдоль южного берега Лозовой – до 1,7 километра.

К тому же ситуация с городом Селидово и барьерным рубежом по рекам Журавка и Казенный Торец также не добавляют командованию 2-й ЗВА противника особого оптимизма.

Подразделения 27-й МСД, 15-й и 30-й ОМСБр, которые действуют на этом направлении вынуждены это делать на достаточно широком фронте – от Селидово до Воздвиженки. Соответственно – существенно рассредоточивать собственные силы и средства, что объективно затрудняет им выполнение главной задачи – осуществления прорыва за этот барьерный рубеж.

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Противник несколько дней назад смог занять Новогродовку и завязать бои в самой Гродовке. Однако существенного продвижения на запад от Новогродовки или в сторону Лисовки или Сухого Яра – нет. Более того, похоже, что и бои в юго-восточной части Гродовки также даются ему нелегко.

То же самое происходит и в районе Селидово. Противник все никак не может ворваться в город со стороны Михайловки (хотя регулярно и почти непрерывно делает такие попытки). Упорное удержание ВСУ Мариновки этому не способствует. Равно как и любым действиям противника в сторону Селидово со стороны занятой им Новогродовки.

Обычно в таких случаях российское командование пригоняет на "проблемный" участок еще 1 – 2 бригады (а то и целую дивизию), чтобы восстановить и поддерживать тактическую и оперативную плотность своих боевых подразделений на нужном для продолжения пробивания обороны противника уровне.

Однако похоже на то, что в этом случае "лишней" бригады у россиян не нашлось. А те, что нашлись, сконцентрировались южнее – в сторону Украинского и Горняка, а также в районе Красногоровки.

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Россияне осуществляют до 75 атак в сутки

Поэтому можем констатировать, что ситуация в южной части полосы наступления противника на Покровском направлении остается крайне тяжелой. Более того, противник сосредоточил для достижения этой цели достаточно значительные силы и средства, которые очевидно, превосходят по своему объему и боевым возможностям силы и средства ВСУ, обороняющихся на этом направлении.

Поэтому я бы ни в коем случае сейчас не давал каких-то оптимистических оценок ситуации, типа "противник остановлен", "ситуация стабилизировалась" и т.д. Это просто не соответствует тамошним реалиям.

Противник продолжает активно атаковать и прилагает значительные усилия, чтобы делать это почти непрерывно и на максимально возможном количестве направлений и участков.

Для понимания – на отдельных участках Покровского направления россияне проводят по 16 – 20 атак в сутки (бывает, и все 25). В отдельные дни бывало что на нескольких определенных локациях вместе происходило по 70 – 75 боевых столкновений в сутки. Обычно, россияне атакуют пока не имеют продвижения, хотя бы какого-то минимального, или пока у них просто не заканчиваются штурмовые подразделения в этом месте.

Единственное, сравнительно положительное, что возможно констатировать относительно этих попыток противника, это то, что объем и размер штурмовых подразделений за один раз заметно уменьшился. Теперь это максимум – штурмовой взвод сокращенного состава, до 15 – 17 бойцов, а чаще – штурмовое отделение с 7 – 8 солдат.

Ну и существенно снизились объемы привлеченной противником боевой техники на Покровском направлении. Это теперь преимущественно – отдельные единицы. Чаще оккупанты вообще атакуют исключительно пехотой, с артиллерийско-авиационной поддержкой.

Штурмовые роты и батальоны россиян, которые раньше перли напролом уже некоторое время не используются на Покровском направлении. Хотя отдельные случаи и бывают.