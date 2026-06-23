"Это не впервые": Юсов прокомментировал попытку покушения на него

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию о попытке покушения на него. По его словам, подобные действия являются частью полномасштабной войны, которую Россия ведет не только на фронте, но и в тылу.

Он также рассказал, кого чаще всего вербуют российские спецслужбы для выполнения таких задач, передает "Укринформ".

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Что рассказал Юсов о покушении?

Комментируя информацию о подготовке покушения на него, Юсов подчеркнул, что подобные случаи уже происходили ранее.

Это не впервые. Такое уже было. На самом деле украинцы ежедневно в период полномасштабного вторжения, прежде всего ребята и девушки на передовой, но и каждый украинец в тылу, в частности, подвергаются опасности,

– отметил представитель разведки.

По словам Юсова, люди, которые служат государству и работают на его защиту, осознают все риски своей деятельности.

Представитель ГУР отметил, что за время полномасштабной войны украинские Силы безопасности и обороны значительно усилили свои возможности, в частности в сфере дальнобойных ударов по военным объектам России. В то же время российские спецслужбы также продолжают совершенствовать собственные методы работы.

Они не гнушаются использовать несовершеннолетних и людей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Используют деньги, которых у Путина хватает на подобные спецоперации. У российских спецслужб есть безлимитные бюджеты на подобные операции,

– заявил он.

Юсов подчеркнул, что война продолжается не только на линии фронта, но и далеко за её пределами. Именно поэтому важную роль играет работа украинских правоохранителей и контрразведки. Он также поблагодарил правоохранительные органы, которые принимали участие в раскрытии и предотвращении преступления.

Что известно о покушении на чиновника?

8 июня правоохранители задержали 38-летнего киевлянина, которого, по данным следствия, завербовали для непосредственного совершения убийства одного из руководителей структурного подразделения ГУР.

Мужчине обещали 100 тысяч долларов вознаграждения, а часть средств он получил в качестве аванса. Впоследствии следствие вышло на еще одного участника схемы — 34-летнего бывшего военного, который выступал посредником между российскими кураторами и потенциальным исполнителем.

По данным правоохранителей, именно он подбирал киллера, передавал контакты заказчика и склонял знакомого к совершению преступления. Также установлено, что заказчик перечислил 22 тысячи долларов аванса на криптокошелек для подготовки покушения и предоставил подробную информацию о образе жизни и передвижениях Юсова.

Посредника задержали 18 июня, а уже на следующий день суд поместил его под стражу.