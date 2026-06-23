Він також розповів, кого найчастіше вербують російські спецслужби для виконання таких завдань, передає "Укрінформ".

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Що розповів Юсов про замах?

Коментуючи інформацію про підготовку замаху на нього, Юсов наголосив, що подібні випадки вже траплялися раніше.

Це не вперше. Це ж було вже. Насправді українці щодня в період повномасштабного вторгнення, насамперед хлопці й дівчата на передовій, але й кожен українець у тилу зокрема, наражаються на небезпеку,

– зазначив представник розвідки.

За словами Юсова, люди, які служать державі та працюють на її захист, усвідомлюють усі ризики своєї діяльності.

Представник ГУР зауважив, що за час повномасштабної війни українські Сили безпеки та оборони значно посилили свої можливості, зокрема у сфері далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Водночас російські спецслужби також продовжують удосконалювати власні методи роботи.

Вони не гребують використанням неповнолітніх і людей у важких життєвих обставинах. Використовують гроші, яких у Путіна вистачає на подібні спецоперації. Російські спецслужби мають безлімітні бюджети на подібні операції,

– заявив він.

Юсов наголосив, що війна триває не лише на лінії фронту, а й далеко за її межами. Саме тому важливу роль відіграє робота українських правоохоронців та контррозвідки. Він також подякував правоохоронним органам, які брали участь у викритті та запобіганні злочину.

Що відомо про замах на посадовця?

8 червня правоохоронці затримали 38-річного киянина, якого, за даними слідства, завербували для безпосереднього виконання вбивства одного з керівників структурного підрозділу ГУР.

Чоловікові обіцяли 100 тисяч доларів винагороди, а частину коштів він отримав як аванс. Згодом слідство вийшло на ще одного учасника схеми – 34-річного колишнього військового, який виступав посередником між російськими кураторами та потенційним виконавцем.

За даними правоохоронців, саме він підшуковував кілера, передавав контакти замовника та схиляв знайомого до скоєння злочину. Також встановлено, що замовник перерахував 22 тисячі доларів авансу на криптогаманець для підготовки замаху та надав детальну інформацію про спосіб життя і пересування Юсова.

Посередника затримали 18 червня, а вже наступного дня суд відправив його під варту.