Подозреваемому в покушении на убийство Фицо предъявили обвинение: пенсионеру грозит пожизненное
Источник:Tvnoviny.sk
Полиция Словакии предъявила обвинение 71-летнему мужчине в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения.
Юраю Цинтуле, было предъявлено обвинение утром четверга, 16 мая, за попытку убийства из мести в отношении лица, находящегося под защитой. Мотивом преступления было несогласие с политикой нынешней власти и запланированными ею изменениями.
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планировал нападение за несколько дней до инцидента
Цинтула признался полиции, что планировал нападение за несколько дней до инцидента. Он отметил, что намеревался нанести вред премьер-министру, но не убивать его. Оружие, которым он воспользовался, находилось в его законном владении более 30 лет.
Во время нападения 71-летний стрелок совершил пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него. Правоохранители детально обследовали место происшествия с помощью 3D-сканера.
Около 23:00 15 мая подозреваемого привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова. После обыска машины был найден мобильный телефон стрелка, и транспортное средство было арестовано. В то же время в Левице полиция охраняла многоквартирный дом, где проживал Цинтула.
Премьер-министр Роберт Фицо находится под медицинским наблюдением. Информация о его состоянии здоровья пока не разглашается. Следствие продолжается.
Покушение на Фицо: кратко
- 15 мая в Гандлове неизвестный совершил покушение на премьера страны Роберта Фицо. Очевидцы рассказали, что к политику кто-то из толпы обратился со словами: "Роберт, иди-ка сюда", сразу после того, как премьер подошел, в него выстрелили несколько раз.
- В результате ранений Фицо был срочно доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Премьер получил 2 – 3 выстрела в живот.
- По состоянию на 16 мая состояние Фицо удалось стабилизировать, впрочем, он до сих пор остается тяжелым. Директор больницы Мириам Лапуникова сообщает, что операция длилась около пяти часов.
- Также на покушение уже отреагировали и в Кремле. По словам Пескова, в России считают это нападение "абсолютно неприемлемым". Также он сообщил, что Путин выслал телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой.