Мужчина, стрелявший в премьера Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе, - СМИ

Днем 15 мая в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. По сообщениям СМИ, нападавший мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

В сети распространяют информацию о том, что в словацкого премьера стрелял 71-летний Юрай Цинтула. Впоследствии журналист-расследователь Саболч Пани обнародовал новые интересные детали, которые ему удалось найти.

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Кем был нападающий

Он опубликовал два скриншота сообщений Facebook-страницы группировки Slovenskí Branci, на которых видно того же человека, который совершил покушение на Фицо.

Ого. Похоже, нападающий премьер-министра Словакии Роберта Фицо, писатель Юрай Цинтула, был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci (SB). Их лидера даже готовили бывшие российские спецназовцы,

– написал Саболч Пани.

Эта незарегистрированная парамилитарная группировка действует в Словакии с 2012 года. Ранее журналисты писали, что эта организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов даже тренировали бывшие российские спецназовцы.

Покушение на Фицо: кратко

Днем 15 мая в словацкой Гандлове неизвестный совершил покушение на премьера страны Роберта Фицо. По словам очевидцев, кто-то обратился к политику из толпы со словами: "Роберт, иди-ка сюда". После того как премьер-министр подошел к людям, в него выстрелили несколько раз. Он упал на землю.

Премьер-министра Словакии в результате ранений срочно доставили в больницу. Первые кадры, как Фицо эвакуируют с места стрельбы транслировали местные СМИ. Словацкое издание Plus SK сообщает, что состояние премьера крайне тяжелое.

Предварительно, Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. СМИ пишут, что премьер-министр был в сознании, когда его доставили в медицинское учреждение. Журналисты говорят, что его состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.

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