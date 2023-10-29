Царев сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, его охраняет ФСБ – СМИ
В результате нападения предатель Олег Царев уже второй день находится в реанимации в тяжелом состоянии. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия возле места жительства в Крыму.
Источники 24 Канала в день инцидента подтвердили, что СБУ стоит за покушением на предателя Олега Царева. Там подчеркнули, что он абсолютно законная цель и должен ответить за свои преступления.
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Что сейчас с Царевым
Российские СМИ со ссылкой на друга Олега Царева сообщают, что после нападения предатель все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. В случае улучшения ситуации, его могут транспортировать из Крыма. В настоящее время палату бывшего нардепа усиленно охраняют российские спецслужбы.
Если позволит состояние – перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ,
– комментирует приятель предателя.
Следует также добавить, что в России уже открыли уголовное производство из-за нападения на Царева. Там инкриминировали дело как покушение на жизнь "государственного деятеля". В настоящее время проводятся "неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия".
Что известно о покушении на предателя Украины
- 27 октября в сети появилась информация, что около полуночи к месту жительства Царева в оккупированном Крыму приезжали скорая и полиция. Его якобы нашли без сознания возле санатория, где он проживал – он потерял много крови.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, решил не комментировать покушение на Царева. Он объяснил, что нет информации о нападении на политика.
- Накануне покушения Царев сказал другим пропагандистам, что Россию ждут темные времена. Он добавил, что оккупанты начали войну, но, как выяснилось, в российской армии проблемы.