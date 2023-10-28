Был достаточно важным для России: поллитехнолог объяснил значение покушения на Царева
Образцового в своем идиотизме коллаборанта Олега Царева 27 октября обнаружили на улице с ранениями. Его состояние крайне тяжелое, и первые версии покушения расходятся в своих предположениях.
Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает ранение Царева символическим и надеется, что в будущем похожая судьба будет ждать и других пособников Кремля.
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Что произошло с Царевым
Не прошло и недели с тех пор, как в американской печати вышел материал об отделе СБУ, что мог стоять за убийствами благосклонных к войне россиян, как стало известно о покушении на еще одного предателя: Олега "волынская резня" Царева.
Существует по крайней мере две версии о причинах покушения. Первая состоит в том, что российский пропагандист в последнее время вел асоциальный образ жизни. Его часто видели пьяным, и в определенные моменты он не мог понять, где он находится. Такой человек мог легко попасть в бытовой спор, поэтому эту версию не следует исключать.
Борис Тизенгаузен о покушении на Олега Царева: смотрите видео
"Интересно, что Царев "отжал" себе жилье в бывшем имении российских князей. У него были неплохие условия и он был достаточно важным для России, ведь в начале вторжения он должен стать одним из "наместников" Путина в оккупированной Украине. Однако не сложилось, и в последнее время он был малоактивным", – рассказал Тизенгаузен.
Впрочем, не стоит считать Царева мертвым, ведь нет гарантий, что в таком случае не повторится история, аналогичная с болезнью Кадырова.
Покушение на Царева указывает на то, что ни один из врагов Украины не может чувствовать себя в безопасности. Где бы такие люди ни находились, их обязательно найдут, ведь в преступлениях против Украины нет сроков давности. Даже после окончания войны судьба многих российских преступников может завершиться подобным образом.
– предположил политтехнолог.
Как заканчивался путь других врагов Украины
- В июле закончилась жизнь Станислава Ржицкого – капитана подводной лодки "Краснодар", из которой Россия наносила ракетные удары по Украине. Военного во время пробежки застрелил неизвестный, перед тем вычислив его маршрут по программе для бега.
- Перед тем в начале апреля от взрыва в петербургском кафе погиб путинский пропагандист Владлен Татарский. По одной из версий ему подложили взрывчатку в подарок.
- Также по крайней мере еще у двух российских пропагандистов взрывались машины: едва не пошли на тот свет писатель и террорист Захар Прилепин и идеолог "русского мира" Александр Дугин. Оба негодяя после покушений остались живы, хотя погибли их водитель и дочь.