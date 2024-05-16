Из-за покушения на Фицо: президент Словакии и ее преемник вместе обратились к гражданам

Действующий президент Словакии Зузана Чапутова и новоизбранный президент Петер Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам. Они сделали несколько заявлений в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

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Зузана Чапутова и Петер Пеллегрини обратились к народу Словакии

В совместном заявлении в президентском дворце президент Зузана Чапутова и новоизбранный глава государства Питер Пеллегрини осудили вчерашнее нападение на главу правительства Роберта Фицо.

"Мы стоим здесь вместе, потому что хотим послать сигнал понимания в этой напряженной ситуации", – сказала в начале президент.

Она добавила, что расхождение мнений в обществе – это естественно, но они с Пеллегрини пришли к согласию о необходимости успокоить ситуацию.

По ее словам, вчерашнее нападение на премьер-министра является "большой человеческой трагедией", а также нападением на демократический истеблишмент.

Новоизбранный президент отметил, что "напуган" тем, к чему может приводить политическая поляризация, и напомнил, что Фицо занял свою должность по результатам демократических парламентских выборов.

Оба лидера призвали граждан и политиков не обвинять друг друга в том, что произошло, не пытаться сыграть на этом и искать взаимопонимание.

Они заявили, что планируют собрать на встречу в президентском дворце лидеров представленных в парламенте политических партий, чтобы обсудить с ними, как снизить уровень напряжения и успокоить ситуацию.

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