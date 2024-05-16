Раненого Фицо стабилизировали, но он все еще в очень серьезном состоянии, - врачи
Источник:aktuality.sk
В больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что его стабилизировали. Впрочем, медики отметили: состояние политика еще достаточно серьезное.
15 мая, после заседания правительства в Гандлове, 71-летний житель Левице стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. С огнестрельными ранениями в живот и руки его доставили в больницу Рузвельта в городе Банска Быстрица и прооперировали.
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Состояние стабильное, но тяжелое
Директор больницы Мириам Лапуникова сообщает, что операция длилась около пяти часов.
Состояние пациента стабилизировано, но очень серьезное,
– отметила она.
Словацкий министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с директором медучреждения давал пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.
Также в 11:00 по местному времени в Братиславе соберется срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.
Что известно о покушении на Роберта Фицо
- Вечером 15 мая 2024 года Фицо получил 2 – 3 ранения в конечности, грудь и живот. СМИ сообщали, что прозвучало 4 – 5 выстрелов.
- Впоследствии стало известно, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний писатель и один из основателей литературного клуба DÚHA Юрай Цинтула из города Левице. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
- Стрелка сразу же задержали. Словацкий писатель заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.
- Впоследствии словацкий журналист-расследователь сообщил интересные детали. По его словам, нападающий Юрай Цинтула был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci (SB). Их лидера даже готовили бывшие российские спецназовцы