Раненого Фицо стабилизировали, но он все еще в очень серьезном состоянии, - врачи

В больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что его стабилизировали. Впрочем, медики отметили: состояние политика еще достаточно серьезное.

15 мая, после заседания правительства в Гандлове, 71-летний житель Левице стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. С огнестрельными ранениями в живот и руки его доставили в больницу Рузвельта в городе Банска Быстрица и прооперировали.

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Состояние стабильное, но тяжелое

Директор больницы Мириам Лапуникова сообщает, что операция длилась около пяти часов.

Состояние пациента стабилизировано, но очень серьезное,

– отметила она.

Словацкий министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с директором медучреждения давал пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.

Также в 11:00 по местному времени в Братиславе соберется срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.

Что известно о покушении на Роберта Фицо