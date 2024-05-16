В Кремле прокомментировали покушение на словацкого премьера Роберта Фицо
В Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо. В Кремле отреагировали на это.
Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о покушении на премьер-министра Словакии. Он заявил, что Россия решительно осуждает это нападение, передает 24 Канал.
Смотрите также Как Россия попытается воспользоваться покушением на Фицо: политолог предположил действия Москвы
Путин отправил телеграмму
По словам Пескова, в России считают это нападение "абсолютно неприемлемым".
Мы, конечно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия,
– заявил Песков.
Также он добавил, что российский президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой. Там он выразил соболезнования и пожелал Фицо сил.
Кроме этого, в Москве надеются, что Фицо выздоровеет.
В каком состоянии Фицо
- Политика оперировали несколько часов. В правительстве рассказали, в каком сейчас состоянии пострадавший. Известно, что операция прошла успешно, и жизни словацкого премьера ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба.
- Роберта Фицо оперировали более трех часов. Тараба уточнил, что в Фицо стреляли с очень близкого расстояния. Поэтому премьер получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.
- Покушение совершили после выездного заседания правительства в городе Гандлова.