Покушения устраивали даже на Гитлера: Цымбалюк оценил угрозы Путину

Владимир Путин уже больше года ведет захватническую войну против Украины и украинцев. За это время ресурсы страны-агрессора иссякли, российский диктатор ослаб и, вероятно, ищет поддержки от российского олигархата, элит, своего окружения.

Журналист-международник Роман Цымбалюк считает, что в системе российской власти ничего не изменилось за это время. Об этом он рассказал 24 Канала. По его словам, россияне создали 100% нацистский режим.

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Путину наплевать

Он заметил, что в отличие отфашиствокй Германии, на Гитлера хотя бы устраивали покушения. В России даже этого не происходит с Путиным.

Конечно, его усиленно охраняют и усиливают средства безопасности. Однако, если посмотреть на российское расклад, то у Путина вся полнота власти, он проводит эту войну, лично принимая решение. А на потери русских матерей и жен ему совершенно плевать. В частности, на бурятских,

– подчеркнул журналист.

Цымбалюк обратил внимание, когда российский диктатор находился в Улан-Уде (столице Бурятии – 24 Канал) и разговаривал с местными про производство новых вертолетов, рядом с ним не было бурят.

А были специально подготовлены лица, которых вероятно набрали в ФСО, потому что они сдали анализы,

– предположил он.

Собеседник заметил, что выходит в этой войне, цели которой даже не объявляются, всех все устраивает. И об элите и олигархах нет смысла говорить, потому что в России нет олигархов.

Роман Цымбалюк о возможности покушения на Путина: смотрите видео

Путин скажет, что это его "последний срок"

"Олигархи это те, кто влияет на политику в государстве. Но там нет политики – есть единоличная власть Владимира Путина. Поэтому каких-то рисков для него нет в ближайшее время. Конечно, всегда бывает что-то неожиданное. Однако, вероятно, все будет идти, как и раньше, несмотря на ситуацию на фронте", – подчеркнул он.

Журналист уверен, что украинские Вооруженные силы выбьют россиян с оккупированных территорий, но они закроются в своей России и будут накапливать ненависть к себе, в первую очередь, и всему миру.

"А в 2024 году Путин объявит, что его в очередной раз избрали президентом России и скажет, что это его "последний срок". Предыдущие тоже были "последними", но у них там все интересно происходит", – сообщил Роман Цымбалюк.

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