Очевидец рассказал, как произошло покушение на Фицо
Источник:HNonline
В Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. Очевидец рассказал, как это было.
Известно, что человек, который стрелял в словацкого премьера, прятался в толпе, которая была у здания, где выступал Фицо. Очевидцы рассказали, что в главу правительства выстрелили 2 – 3 раза, информирует 24 Канал. Отметим, что стрельба случилась после заседания правительства.
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Снаружи стояла толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра,
– рассказал журналист, который был на месте происшествия.
Сообщают, что Фицо получил ранение груди и живота. Ему кто-то крикнул: "Робо, иди сюда". Раздались выстрелы.
Охранники оттащили главу словацкого правительства к машине. На место быстро прилетел вертолет. Роберта Фицо госпитализировали.
Нападающий пытался скрыться, однако очевидцы и охрана премьера его схватили. Мужчину задержала полиция. Злоумышленник находится в СИЗО.
Покушение на Фицо: что известно
- Стрельба произошла у здания, где проходило выездное заседание правительства. Факт нападения подтвердили в словацком МВД.
- На официальной странице главы словацкого правительства сообщили, что Фицо несколько раз ранен. Он находится в критическом состоянии. Там отметили, что ближайшие часы станут решающими.
- Словацкие политики осудили покушение на Роберта Фицо. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что она шокирована.
- На стрельбу отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский назвал нападение "ужасным" и заявил, что Украина осуждает этот акт насилия.