Трампа пытались убить: как мир реагировал на стрельбу в кандидата в президенты США

14 июля весь мир был шокирован инцидентом, который произошел в штате Пенсильвания. Там на Дональда Трампа во время предвыборного митинга было совершено покушение. И хотя политик отделался лишь простреленным ухом, он получил много слов поддержки от ряда лидеров мира.

Одним из первых, кто прокомментировал покушение на Трампа был действующий президент США Джо Байден. Он заявил, что молится за своего политического оппонента и его семью. Также политик отметил, что в США нет места подобному насилию, поэтому американцы должны объединиться как нация и осудить его.

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Как реагировали мировые лидеры и политики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже не замедлил с реакцией. В соцсети "Х" он написал: "Сара (жена – 24 Канал) и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила Трампу соболезнования и пожелала выздоровления. Она отметила, что надеется, что "в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием".

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал: "Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные часы".

О том, что он поражен шокирующими кадрами с митинга Трампа, сказал премьер Британии Кир Стармер. Политик также пожелал американцу выздоровления.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно побывал в Москве, осудил покушение на своего "друга" Дональда Трампа.

Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа,

– написал он в "Х".

В СМИ вспомнили, что во время двухдневного визита Трампа в Индию в 2020 году два лидера держались за руки и хвалили друг друга перед огромной толпой в городе Ахмедабад в Гуджарате.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался следующим образом: "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является подлым. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, которые пострадали от нападения. Такие акты насилия угрожают демократии".

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что обеспокоен стрельбой в бывшего президента Трампа и тоже выразил соболезнования.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал стрельбу в Пенсильвании "страшной и неправильной".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал, что с беспокойством следил за коварным инцидентом, который произошел с бывшим президентом США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что он мыслями вместе с Трампом. "Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", – добавил политик.

Также выразили соболезнования и осудили проявления политического насилия премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Австралии Энтони Альбанезе,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала следующее:

Я глубоко шокирована стрельбой, которая произошла во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии.

К ней присоединились также высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, президент Европейского парламента Роберта Мецола и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Я шокирован попыткой убийства бывшего президента Трампа. Я желаю ему скорейшего выздоровления и моими мыслями с пострадавшими. Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократиях,

– отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший президент США и демократ Барак Обама отметил, что в нашей демократии нет места для политического насилия. Другой экс-президент США Билл Клинтон написал: "Мы с Хиллари благодарны за то, что президент Трамп в безопасности, наше сердце разбито из-за всех, кто пострадал от нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и мы благодарны за быстрые действия Секретной службы США".

Что сказали в Украине

Президент Зеленский отметил, что был в ужасе от известия о стрельбе у Трампа.

Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать,

– заявил президент.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что все виновные должны понести ответственность.