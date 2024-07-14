Байден обратился к американцам из-за покушения на Трампа

Покушение на Трампа поразило американцев. Президент Джо Байден решил обратиться к нации вечером 14 июля. 24 Канал расскажет о главных тезисах его речи.

Впрочем, едва ли не каждый президент США переживал покушения. Это уже третье нападение на Трампа, также хотели убить Барака Обаму, когда он был еще кандидатом в президенты. Всего за всю историю США были убиты четыре лидера и ранены три.

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Что Байден сказал о нападении на Трампа

Речь Байдена началась в 21:05. Она длилась буквально несколько минут, на вопросы журналистов президент не ответил.

Байден подчеркнул: говорил с Трампом вчера по телефону, чтобы убедиться, что тот в порядке и в безопасности. Он поручил Секретной службе гарантировать полную безопасность Трампа, увеличив его охрану, и осудил нападение, говоря, что в США нет места политическому насилию.

ФБР и Секретная служба, все органы безопасности отчитались президенту относительно известных деталей покушения на Трампа. Расследование еще на начальном этапе. Имя нападавшего установили, это Томас Мэтью Крукс, но его мотивы еще не установили. Поэтому Байден призвал не делать поспешных выводов и не спекулировать на покушении.

Дайте ФБР сделать их работу,

– объяснил лидер США.

Секретной службе поручено провести детальный анализ того, что произошло. И полностью обезопасить тех, кто соберется на съезд Республиканской партии 15 июля. В Милуоки Трампа должны были официально номинировать на кандидата в президенты.

Министерство нацбезопасности должно провести независимую проверку произошедшего.

Также Байден выразил соболезнования семье пенсильванца, который погиб во время митинга.