Сложная ситуация у демократов: продолжит ли Байден критиковать Трампа после покушения

На предвыборном митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа стреляли. Однако кандидат в президенты остался жив и продемонстрировал, что готов продолжать борьбу в президентской гонке.

По мнению политолога Андрея Вигиринского, которым он поделился с 24 Каналом, покушение стало для Трампа "подарком" судьбы, однако очень рискованным. В то же время в случае его гибели, последствия были бы очень угрожающими для США.

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Заменят ли Байдена

В таком случае Соединенные Штаты могли оказаться на грани гражданской войны.

В то же время для демократов покушение на Трампа создало довольно много проблем.

На сегодня дискуссии о замене кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, о чем шла речь после его провальных дебатов с Трампом, уже не имеют смысла,

– отметил политолог.

Кандидат от демократов сейчас лишен возможности критиковать своего оппонента, который пережил покушение, или обвинять его в связях с актрисой фильмов для взрослых. Потому что это будет дегуманизировать демократа и демонстрировать его низость в глазах избирателей.

На таком фоне менять Байдена означало бы обрекать нового кандидата от демократов на необратимое поражение,

– уверен Андрей Вигиринский.

Теперь в штабе демократов размышляют, как сфокусировать критику Трампа исключительно на экономических или внешнеполитических вопросах, когда он находился на посту президента США, и отбросить все личное.

Потому что, по его словам, все личное сведется к тому, что Трамп после того, как по нему стреляли, встал и обратился к своим избирателям.

У демократов не просто сложная ситуация, она даже похожа на безвыходную. Им будет очень трудно маневрировать, ведь применять "черный пиар" и критику личного характера против Трампа они уже не могут,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что в случае, если не будет новых эксцессов, демократы проиграют эти выборы с большим отрывом, чем 1 – 2%. После этого они начнут процесс поиска нового политического лидерства и нового прочтения идеологии Соединенных Штатов.