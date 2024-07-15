На думку політолога Андрія Вігірінського, якою він поділився з 24 Каналом, замах став для Трампа "подарунком" долі, проте дуже ризикованим. Водночас у випадку його загибелі, наслідки були б дуже загрозливими для США.

Читайте також Стрілянина на мітингу Трампа: ЗМІ відтворили хронологію подій

Чи замінять Байдена

У такому разі Сполучені Штати могли опинитися на межі громадянської війни.

Водночас для демократів замах на Трампа створив доволі багато проблем.

На сьогодні дискусії щодо заміни кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена, про що йшлося після його провальних дебатів з Трампом, вже не мають сенсу,

– зауважив політолог.

Кандидат від демократів зараз позбавлений можливості критикувати свого опонента, який пережив замах, чи звинувачувати його у зв'язках з акторкою фільмів для дорослих. Тому що це буде дегуманізувати демократа та демонструвати його ницість в очах виборців.

На такому тлі змінювати Байдена означало б прирікати нового кандидата від демократів на незворотну поразку,

– впевнений Андрій Вігірінський.

Тепер у штабі демократів міркують, як сфокусувати критику Трампа виключно на економічних чи зовнішньополітичних питаннях, коли він перебував на посаді президента США, та відкинути все особисте.

Тому що, за його словами, все особисте зведеться до того, що Трамп після того, як по ньому стріляли, підвівся та звернувся до своїх виборців.

У демократів не просто складна ситуація, вона навіть схожа на безвихідну. Їм буде дуже важко маневрувати, адже застосовувати "чорний піар" та критику особистого характеру проти Трампа вони вже не можуть,

– наголосив політолог.

Він додав, що у разі, якщо не буде нових ексцесів, демократи програють ці вибори з більшим відривом, ніж 1 – 2%. Після цього вони розпочнуть процес пошуку нового політичного лідерства та нового прочитання ідеології Сполучених Штатів.