Я не чувствую ненависти, – Фицо впервые после покушения записал видео и вспомнил об Украине

15 мая в премьера Словакии Роберта Фицо стреляли. После покушения политик долгое время находился в сверхтяжелом состоянии.

Глава словацкого правительства записал видеообращение впервые после того, как на него совершили покушение. В своем выступлении Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависть к своему нападающему, а также рассказал, когда планирует вернуться к работе.

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Фицо высказался о покушении на свою жизнь

Премьер отметил, что его пытался убить активист словацкой оппозиции из-за разногласий в политических взглядах. Благодаря медикам удалось предотвратить худшее развитие событий. Пока, отметил Фицо, он продолжает лечиться. Если все пойдет по плану, то к работе чиновник вернется уже в конце июня – начале июля 2024 года.

Также Фицо заявил, что прощает своего обидчика.

Пора для меня сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня. Я не буду применять к нему никакие юридические действия. Также я не требую возмещения ущерба,

– подчеркнул политик.

Премьер подчеркнул, что прощает нападавшего и позволяет ему самому разобраться с тем, что он натворил и зачем.

Фицо отметил, что этот мужчина был только проявлением той злостной политической ненависти, которую оппозиция неуспешно пытается развивать в Словакии. Чиновник сказал, что для него было очевидно то, что оппозиционеры и зарубежные СМИ попытаются приуменьшить вес покушения. Они будут пытаться убедить мир, что нападавший якобы не связан с оппозиционными силами, а вред здоровью, причиненный Фицо, якобы незначителен.

Фицо прокомментировал покушение на себя: смотрите видео

Не обошлось и без упоминания об Украине

Фицо сказал, что после нападения России на Украину у него обострились отношения с ЕС и НАТО, в частности, после того, как Словакия отказалась поставлять Киеву какую-либо военную помощь, кроме гуманитарной.

Также словак обвинил НАТО и ЕС в раздувании конфликта в Украине. Он отметил, что западные партнеры якобы не воспринимают другие взгляды на войну. По словам Фицо, они якобы хотят ее продолжения любой ценой для того, чтобы ослабить Россию. А тех, кто имеют другой вгляд на войну в Украину тавруют "российским агентом".

В каком состоянии находится Фицо

Вице-премьер-министр и министр обороны Роберт Калиняк после заседания правительства рассказал, что Роберт Фицо будет лечиться амбулаторно в больнице Святого Михаила в Братиславе.

По словам Калиняка, большинство серьезных осложнений остались позади. Выздоровление может наступить раньше, чем ожидалось в начале.

Также министр добавил, что возвращение Фицо к работе будет зависеть от решения врачей и его субъективного самочувствия.

Напомним, что 15 мая на Роберта Фицо покушались после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Политика оперативно доставили в больницу. Долгое время он находился в критическом состоянии.

Нападавшего задержали сразу с поличным. Им оказался 71-летний писатель Юрий Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.