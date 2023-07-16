Типичный российский кринж – Давидюк об интересных деталях в истории "покушения" на Собчак и Симоньян

В России якобы предупредили "покушение" на двух скандально известных персон - пропагандистку Маргариту Симоньян и политика и телеведущую Ксению Собчак.

Политолог Николай Давидюк отметил, что это априори лживая история, обратив внимание на реакцию Собчак. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Собчак обиделась

Он заметил, как на свое якобы "заказное убийство" отреагировала Ксения Собчак. Ведь когда для человека есть реальная угроза смерти, он не думает, как его подписали в официальном прессрелизе. А Собчак разозлилась из-за того, что ее назвали "пропагандисткой" так же, как и Симоньян.

"Мол, она возмутилась, что ее считают такой же, как Симоньян, ведь ей обещали, что она будет такой же "оппозиционеркой", как Навальный. Ее это обидело, потому что она любит вытаскивать деньги из Кремля тайно. Или посидеть "на ручках" у Путина. Но ей не нравится, когда ее публично спрашивают, за какие деньги она купила крабовую ферму на Дальнем Востоке, которая стоит 50 миллионов долларов", – подчеркнул политолог.

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Кремлевские методы

А вот с Симоньян другая история. Она была молодой журналисткой, которая нежурналистскими методами добралась до Путина и его окружения, после чего ей позволили стать пропагандисткой.

Эта история – типичный российский кринж. Она свидетельствует о том, что они упустили возможность продуцировать свою "качественную пропаганду". А также о том, что они "сдуваются". Наша, украинская правда доносится в разы лучше, честнее и быстрее,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Однако он не исключает, что Симоньян и Собчак могут ликвидировать – по одной или вместе, потому что Кремль заинтересован в самоуничтожении и поиске жертв внутри себя.

"И вообще, это кремлевские методы – убивать своих, чтобы обвинить кого-то другого", – подчеркнул политолог.

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