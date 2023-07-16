Політолог Микола Давидюк зауважив, що це апріорі брехлива історія, звернувши увагу на реакцію Собчак. Про це він розповів 24 Каналу.

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Собчак образилась

Він зауважив та тому, як своє буцімто "замовне вбивство" відреагувала Ксенія Собчак. Адже коли для людини є реальна загроза смерті, вона не думає, як її підписали в офіційному пресрелізі. А Собчак розлютилась через те, що її назвали "пропагандисткою", так само як і Симоньян.

"Мовляв, вона обурилась, що її вважають такою ж, як Симоньян, адже їй обіцяли, що вона буде такою ж "опозиціонеркою", як Навальний. Її це образило, тому що вона любить витягувати гроші з Кремля таємно. Або ж посидіти "на ручках" у Путіна. Але ж їй не подобається, коли її публічно запитують, за які гроші вона купила крабову ферму на Далекому Сході, яка коштує 50 мільйоні доларів", – наголосив політолог.

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Кремлівські методи

А от з Симоньян інша історія. Вона була молодою журналісткою, яка нежурналістськими методами дісталась до Путіна та його оточення після чого їй дозволили стати пропагандисткою.

Ця історія – типовий російський крінж. Вона свідчить про те, що вони втратили можливість продукувати свою "якісну пропаганду". А також про те, що вони "здуваються". Наша, українська правда доноситься в рази краще, чесніше та швидше,

– наголосив Микола Давидюк.

Проте він не виключає, що Симоньян та Собчак можуть ліквідувати – чи по одній, чи разом, тому що Кремль зацікавлений в самознищенні та пошуку жертв всередині себе.

"І загалом, це кремлівські методи – вбивати своїх, щоб звинуватити когось іншого", – підкреслив політолог.

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