Стрельба в Трампа: спецкомиссия Конгресса США вызывает главу Тайной службы для разъяснений

После покушения на Дональда Трампа 13 июля надзорный комитет Палаты представителей США пригласил главу Тайной службы США Кимберли Читл. Она должна дать разъяснения относительно инцидента, произошедшего с экс-президентом США.

Комитет Палаты представителей по вопросам надзора и подотчетности, который является главным следственным органом Палаты представителей, пригласил Читл для показаний относительно покушения на Трампа на заседание на 22 июля.

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Конгресс требует разъяснений от главы Тайной службы США

Председатель комитета Джеймс Комер опубликовал в соцсети Х письмо, на имя Читл, в котором объявил о начале расследования покушения на убийство Трампа. Главу Тайной службы США попросили добровольно явиться на заседание комитета в указанную дату.

Американцы требуют ответа относительно попытки убийства президента Трампа,

– говорится на странице комитета.

Главу Тайной службы США вызвали "на ковер" в Палату представителей по поводу покушения на Трампа / Фото из аккаунта наблюдательного комитета Палаты представителей США в соцсети Х

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что члены Конгресса начнут расследование покушения на президента Трампа. Кроме того, он сообщил, что к участию в предстоящем заседании приглашены представители Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности.

К слову, в результате покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии США пострадали 2 человека, они находятся в тяжелом состоянии. Один человек также погиб. У самого Трампа пострадало ухо.

Стоит отметить, что Дональд Трамп – не первый американский политик и лидер, на которого совершали покушения. Кого еще из президентов США пытались убить, какие кейсы из подобных инцидентов были успешными – читайте в материале.